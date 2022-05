Regno Unito, startup premiata con 65 mila euro per una maschera per mucche anti-metano

Zelp, una startup del Regno Unito, ha messo a punto una mascherina per mucche in grado di intrappolare le emissioni di metano.

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Un’idea tanto semplice nel concetto quanto innovativa ed efficace nella pratica: si riferiamo a una mascherina da far indossare alle mucche in grado di intrappolare il metano e gli altri gas emessi al momento della digestione. Gli artefici del progetto sono i membri del team di Zelp, una startup del Royal College of arts di Londra, Regno Unito, che hanno recentemente vinto il premio Terra Carta Design Lab assicurandosi un assegno dal valore di 65 mila euro.

Come vi abbiamo accennato, il concetto da cui sono nate le mascherine in questione è, almeno sulla carta, semplice – e di fatto la genialità del team di Zelp risiede proprio qui. È risaputo che le emissioni di metano degli allevamenti intensivi sono tra i principali responsabili dell’imperversare dei cambiamenti climatici: il progetto di Zelp impiega una speciale tecnologia in grado di assorbire tali emissioni in modo che non vengano rilasciate nell’atmosfera, riducendo di fatto del 60% la messa in circolazione dei gas prodotti dai bovini. Si stima, infatti, che oltre il 90% delle emissioni di metano provenga dalla bocca e dal naso degli animali da allevamento, che di fatto le diffondono attraverso rutti ed esalazioni.

Nella giuria del premio Terra Carta Design Lab, associato con il Royal College of Art, erano presenti anche Jony Ive, ex designer di Apple, e il principe Carlo; e oltre al premio in denaro sopracitato i vincitori potranno godere della possibilità di avere lo stesso Ive come supervisore dello sviluppo del loro progetto.