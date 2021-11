Regno Unito, Tesco lancia il primo supermercato senza casse

di Dissapore 9 Novembre 2021

Entri al supermercato, prendi i prodotti dagli scaffali, vai via senza pagare. Il sogno di tutti: o meglio, non proprio senza pagare, ma senza fare la coda alle casse. Perché le casse non ci sono: è il modello del supermercato del futuro, si sta diffondendo con Amazon Fresh e ora anche il marchio Tesco, leader nel Regno Unito, ha lanciato il suo primo negozio fully automated. Il punto vendita checkout free si trova a High Holborn, nel centro di Londra, e si chiama GetGo: la caratteristica è appunto non la presenza di casse automatiche, senza operatori umani; ma proprio l’assenza di casse.

Come funziona? Con una serie di telecamere e sensori che misurano movimenti e pesi, registrano in tempo reale i prodotti che ogni cliente sta prelevando, infine addebitano il costo in tempo reale al momento dell’uscita, tramite l’apposita app. Per il lancio di questo genere di supermercato, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23, Tesco si avvale della tecnologia di Trigo. La catena britannica sottolinea che non vengono utilizzati sistemi di riconoscimento facciale, bensì telecamere in grado di tracciare i movimenti di ogni cliente, e garantisce che questi dati non verranno immagazzinati.