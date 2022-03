Regno Unito, tre volte sopra il limite di alcol: arrestato camionista

di Luca Venturino 29 Marzo 2022

123 microgrammi di alcol in 100 millilitri di respiro, quando il limite legale nel Regno Unito è di 35. Il “record” appartiene a un camionista fermato dalla polizia stradale di Bedfordshire, Cambridgeshire, lungo la strada che porta alla cittadina di Huntingdon.

Per il nostro protagonista, ovviamente, non c’è stato scampo, ed è finito in manette; ma prima di consegnarlo definitivamente alla legge gli agenti delle forze dell’ordine hanno pensato di regalargli un piccolo attimo di notorietà pubblicando la notizia su Twitter e definendola “Incredibile”. Va sottolineato, inoltre, che l’uomo era già stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli ultimi sette giorni (anche se, in questo caso, non si è reso protagonista di alcun record).