Regno Unito, un cetriolo di 113 cm entra nel Guinness World Record: è il più grande al mondo

Siccità e maltempo non sono un problema per Sebastian Suski, che entra nel Guinness World Record per il cetriolo più grande al mondo.

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

Estate torrida con picchi di quaranta gradi e una siccità tale da prosciugare la sorgente di Tamigi? Per Sebastian Suski, a quanto pare, non c’è problema – il suo orto in quel di Southampton, Regno Unito, è comunque riuscito a produrre il più grande cetriolo al mondo, un colosso di 113,4 centimetri di lunghezza che entra di pieno diritto del Guinness World Record. A onor del vero, il signor Suski è un esperto del crescere frutta e verdura di dimensioni extra large: coltiva questo hobby da ormai sette anni, è socio della European Giant Vegetable Growers Association (EGVGA) – un gruppo di supporto per i fan dei giganti del giardino – e più recentemente è anche diventato un membro del Great Pumpkin Commonwealth (GPC).

“Ho coltivato cetrioli grandi” ha commentato “ma mai abbastanza ha battere l’ormai ex detentore del titolo del Guinness dei Primati”. Anche durante questo tentativo, per di più, ha rischiato di rimanere a bocca asciutta: durante uno dei punti più cruciali della crescita del suo cetriolo, infatti, Sebastian è stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi a un vaso sanguigno in testa. “Ma fortunatamente mia moglie Renata era a disposizione per prendersi cura del cetriolo e mantenerlo ben irrigato e nutrito” ha spiegato. “Senza Renata, non avrei questo record”.

Gli sforzi di Sebastian per ottenere il suo gigante da giardino, inoltre, sono cominciati ancora prima della semina: “Ho rintracciato il seme indietro di 15 anni per ottenere esemplari da record dal Regno Unito alla Germania, alla Polonia e di nuovo nel Regno Unito”, spiega. “Questi semi mi sono arrivati ​​da Piotr Holewa – il miglior coltivatore in Polonia, i cui cetrioli possono raggiungere fino a 99 cm di lunghezza – tramite David Thomas, Peter Glazebrook e la fonte originale, il famoso Alf Cobb”.