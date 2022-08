Regno Unito, un gruppo di archeologi porta alla luce una birreria medievale

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Un gruppo di archeologi impegnati in alcuni scavi nell’East Yorkshire, Regno Unito, hanno portato alla luce quella che, a tutti gli effetti, potrebbe essere una birreria medievale: dopotutto, lo stesso team è alla ricerca dei resti di un antico villaggio nell’area in questione, e dunque il ritrovamento di un gran numero di bicchieri e brocche in ceramica nelle zone limitrofe fa immaginare un pub che avrebbe potuto dissetare gli abitanti del centro abitato. Le ipotesi, tuttavia, sono ancora molteplici: il ritrovamento di ossa di pecore e bovini, ad esempio, suggerisce che avrebbe potuto trattarsi di una comune osteria.

“Dal loro design, sappiamo che i bicchieri risalgono al 13° secolo circa” ha spiegato la vicedirettrice del sito, Emma Samuel, sottolineando come nel Medioevo strutture di questo tipo, in cui i viandanti potevano trovare un focolare e un pasto caldo, fossero piuttosto comuni. “Era un mito che tutti possedessero cavalli all’epoca: i cavalli erano costosi, e spesso la gente camminava”. Lo scavo in questione ha portato alla luce anche un coltello, alcuni scalpelli e altri affetti personali – come un fermaglio usato per allacciare la camicia, una forcina per capelli e una spilla di rame – datati dagli studiosi come risalenti a un periodo compreso tra il VII e il XIII secolo.

Prima dello scavo, le indagini geofisiche del sito hanno rivelato più di una dozzina di strutture in pietra, oltre a un edificio più grande, che potrebbe essere il pub o l’osteria in questione. I resti di antichi villaggi medievali, tuttavia, non sono le uniche reliquie del passato a essere tornate alla luce in questi giorni: a causa della morsa della siccità, infatti, il Danubio ha restituito gli scheletri di alcune navi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, e dal fiume Elba hanno preso ad affiorare le inquietanti “Pietre della Fame“.