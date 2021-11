Regno Unito, un uomo tenta di entrare nel Guinnes dei primati visitando 51 pub in un giorno

Nel Regno Unito un uomo di nome Matt Ellis ha tentato di entrare nel Guinnes dei primati per il maggior numero di pub visitati in un giorno.

51 pub visitati in 24 ore, pause bagno comprese: è la storia di Matt Ellis, cittadino del Regno Unito, che ha tentato di entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di pub visitati da una singola persona in un giorno.

A rigor del vero, occorre ammettere che Ellis ha compiuto l’impresa in sole 8 ore, 52 minuti e 37 secondi. E alla fine non era nemmeno (completamente) ubriaco! Se le regole ufficiali del Guinness attestano infatti che ogni visita deve includere una consumazione di almeno 125 millilitri, non specificano che il drink in questione deve essere alcolico. Così, il nostro eroe è riuscito a scamparla (o a rovinarsi il divertimento, in base ai punti di vista) bevendo principalmente succhi di frutta e bevande analcoliche.

Al di là delle sfumature più goliardiche, Ellis ha spiegato che la decisione di intraprendere questa sfida è derivata dal desiderio di ricordare a tutti quanto sia importante dare supporto alle attività locali in seguito alla crisi del Covid. “Quando i pub sono stati chiusi durante le varie fasi del lockdown durante lo scorso anno, siamo diventati molto più consapevoli della loro importanza all’interno delle nostre comunità”, ha spiegato. “Questo tentativo di record mondiale è stato guidato dal mio apprezzamento per i diversi stili di pub che mi piace visitare”.