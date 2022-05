Regno Unito, Vero Latte apre il primo punto vendita fuori dall’Italia

di Luca Venturino 31 Maggio 2022

Il gelato di Vero Latte supera i confini dell’Italia e sbarca oltremanica: l’appuntamento per l’inaugurazione del primo punto vendita fuori dallo Stivale è previsto per venerdì 3 giugno al Bicester Village di Oxford, nel Regno Unito. Un nuovo capitolo nella storia del brand dello chef gelatiere campione d’Europa Massimiliano Scotti, che tuttavia resterà coerente con le stesse basi stabilite al suo concepimento in quel di Vigevano, nell’ormai lontano 2015: usare materie prime naturali e biologiche per “suscitare emozioni vere”.

L’apertura al Bicester Village di Oxford è inoltre da intendersi come un passo fondamentale nel contesto della partnership con The Bicester Village Shopping Collection, che portò già nel marzo del 2022 l’apertura del primo chiosco all’interno di Fidenza Village. Proprio come quest’ultimo, anche il punto vendita nelle terre della Regina manterrà un’anima dinamica e sostenibile, con un design che fa ampio uso del vetro e l’interno decorato dalle linee della serie SMEG 50’s Style. I clienti potranno scegliere tra i gusti signature del brand come il Pistacchio integrale lievemente salato, la Nocciola IGP del Piemonte e la Stracciatella, oppure optare per le ricette esclusive e messe a punto per omaggiare il territorio inglese come i Five O’Clock Tea, a base di fior di latte e infuso di tè Earl Grey e il sorbetto alla fragola infuso con tè alla camomilla Strawberry Fields.

“Portare il mio gelato artigianale fuori dai confini italiani è un grandissimo sogno che si realizza” ha commentato a tal proposito Massimiliano Scotti. ““Mi sembra incredibile pensare che a soli 7 anni dall’apertura del primo store Vero Latte di Vigevano un progetto così ambizioso si stia già concretizzando. Sono entusiasta di questa nuova avventura con The Bicester Village Shopping Collection che permetterà al nostro straordinario gelato artigianale italiano di arrivare presto in altri villaggi europei e, in futuro, anche oltreoceano”.