Renato Ardovino: nuovo programma di pasticceria su Food Network

È in arrivo un nuovo programma di pasticceria su Food Network, che vedrà protagonista un volto noto della pasticceria televisiva, Renato Ardovino.

È dunque vero che la cucina in televisione e tutt’altro che morta, e i diversi network continuano a puntare sul food costruendo (o cercando di costruire) format diversi e originali. Questo è anche il tentativo de “Il dolce mondo di Renato”, che andrà in onda in otto nuove puntate dal 16 marzo su Food Network (canale 33). Lui, Renato Ardovino, è pasticcere e cake designer, amatissimo dai bambini per le sue torte a tema e per i suoi modi gentili, che ha portato in televisione con i suoi programmi su Real Time, come Torte in corso con Renato.

Questo nuovo programma sarà una sorta di reality basato sulla sua quotidianità, sulla sua vita familiare e soprattutto sul lavoro all’interno della sua pasticceria, la Torteria Gran Caffè di Battipaglia, in provincia di Salerno. Preparazione di torte, segreti di pasticceria e qualche sfida per realizzare desideri di clienti sempre più esigenti e coronare le più disparate giornate da sogno. Protagonisti del programma, oltre a Renato Ardovino, anche i suoi più fidati collaboratori: Luigi e Francesco, gli apprendisti, Vincenzo, il braccio destro, Anna e Valeria, le sue amate sorelle.