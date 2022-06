René Redzepi del Noma pubblica un nuovo libro di ricette: Vegetable, Forest, Ocean

di Manuela 22 Giugno 2022

Lo chef tristellato René Redzepi del Noma ha appena pubblicato il suo nuovo libro di ricette dal titolo Noma 2.0: Vegetable, Forest, Ocean.

Tramite un post su Instagram lo chef ha fatto sapere che durante la pandemia lui, Mette Soberg, capo della loro cucina e Junichi Takahashi aka Ryoriya (chef della prefettura di Miyagi in Giappone), anche lui un veterano del loro team, hanno deciso di scrivere un nuovo ricettario che riflettesse la creatività del Noma 2.0 di cui Soberg e Ryoriya sono pietre angolari.

Redzepi ha dichiarato di essere orgoglioso del fatto di aver scritto insieme a loro questo volume. Il libro è una raccolta di ben 200 ricette che hanno ideato nel corso degli ultimi anni (se vi interessa lo potete prenotare già su Amazon e sui principali store online, ma per ora c’è solo l’edizione inglese al modico prezzo di 71.44 euro. La data di uscita prevista indicata da Amazon è quella dell’8 novembre 2022).

Nell’attesa che esca il volume, se preferite leggere qualcosa in italiano di René Redzepi, potete comincia con Noma. La guida alla fermentazione. Tutto comincia dal gusto, scritto sempre da René Redzepi, ma con la collaborazione di David Zilber. In alternativa c’è anche Noma. Time and place in nordic cuisine e Il tuo cibo è il mio cibo. Come la cucina ci unisce superando i confini di Chris Ying, René Redzepi.

Ecco il post di Instagram dove lo chef ha dato l’annuncio: