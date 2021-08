René Redzepi forse cucinerà il pene di una renna

di Valentina Dirindin 9 Agosto 2021

Renè Redzepi ci ha abituati all’utilizzo di ingredienti particolari, che rendono la sua cucina unica, talmente unica che forse ci preparerà il pene di una renna. D’altronde, non è certo utilizzando prodotti scontati che lo chef danese ha reso il suo Noma uno dei più rinomati ristoranti del mondo, primo al mondo per la The 50 Best Restaurants per tre anni di fila, dal 2010 al 2012. Muschi, licheni, bacche, erbe spontanee hanno reso il Noma di Renè Redzepi quello che è oggi, ma anche formiche e altri prodotti singolari: l’idea dello chef star della cucina nordica è sempre stata trasformare in risorsa quel che un territorio apparentemente ostile come il Nord Europa dà.

Tutto quello che dà, evidentemente. Compreso quello che sembra essere il pene di una renna. Non ne siamo del tutto certi in realtà (e abbiamo anche cercato su Google Images “pene di renna”, rischiando di incappare in immagini che non avremmo mai voluto vedere nella vita), ma abbiamo partecipato anche noi attivamente al quiz che Renè Redzepi ha lanciato su Instagram.

Con una parte anatomica non meglio identificata della renna in mano, Redzepi ha infatti chiesto ai suoi fan (che hanno risposto numerosi, e incredibilmente creativi): “chi indovina cos’è?”. “Non voler sprecare niente ci ha portato su strade non convenzionali – ha scritto lo chef – ed eccoci al lavoro con le renne per l’imminente stagione di selvaggina”.