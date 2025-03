René Redzepi lancia il Noma Kaffee

Il caffè al Noma è sempre stato una cosa seria. Alla bevanda più diffusa (e probabilmente sottovalutata) del mondo René Redzepi e il suo team hanno dedicato la stessa estrema ricerca di cui erano oggetto la flora e la fauna locale nordiche e, a ben vedere, il caffè era veramente l’ingrediente più esotico presente alla tavola dell’ex ristorante migliore del mondo.

Già dal 2013 il servizio del caffè al Noma era un rituale degno di un locale di specialty coffee, il tutto supportato dal torrefattore norvegese -e vera autorità scandinava del settore- Tim Wendelboe, che per il ristorante danese è arrivato a sviluppare un nuovo sistema di estrazione, un po’ espresso, un po’ filtro, battezzato “Nomacano”.

A quanto pare i tempi sono maturi perché un po’ di questa esperienza esca dalle esclusive mura della creatura di Redzepi e diventi disponibile per tutti (più o meno), sullo shop di Noma Projects: è arrivato Noma Kaffee.

Come funziona

Se vi aspettavate un ennesimo locale nordico da aggiungere alla vostra prossima gita gourmettara a Copenhagen sarete delusi. Noma Kaffee è una sottoscrizione mensile, in cui il team di sommelier e torrefattori del ristorante vi invierà due confezioni di caffè da 250g l’una al mese.

Ma non solo. Nelle loro parole: “ti unirai al team del Noma nel loro viaggio intorno al caffè. Ogni mese riceverai due confezioni di caffè provenienti dalle nostre continue esplorazioni, ognuna uniche e tostata da noi a Copenhagen. Saremo con te per fornirti assistenza ed essere una fonte continua di storie e racconti”.

La promessa è che alla tostatura di questi piccoli batch venga dedicata la stessa attenzione e filosofia che il team del Noma dedica ai processi di fermentazione, distillazione e conservazione del cibo per cui è famoso. Mica male, per un’offerta che vede mezzo kilo di caffè in vendita a 50€ ogni mese, con qualche sconto nel caso vogliate sottoscrivere un abbonamento semestrale o annuale.

Le prime spedizioni per gli abbonati partiranno ai primi di aprile, e saranno disponibili per Europa, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.