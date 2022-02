René Redzepi riapre con un nuovo menu dopo il Covid: “Speriamo sia l’ultima volta”

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

La Danimarca giace intrappolata nell’inverno scandinavo, ma l’ottimismo di René Redzepi arde indomito: nel suo più recente post su Instagram, infatti, ecco trapelare l’entusiasmo (e il nuovo menu) di tornare a riaprire dopo l’ennesima chiusura causata dall’imperversare del Covid-19.

“Siamo stati chiusi per 10 degli ultimi 21 mesi” si legge nella didascalia del post in questione “e spero sinceramente che questo fosse l’ultimo lockdown”. Speriamo, sì, perché l’idea di poter assaggiare il menu invernale del ristorante migliore al mondo fa decisamente gola: cercando l’ispirazione nelle profondità dell’oceano, sotto il severo ghiaccio scandinavo, chef Redzepi ha deciso di proporre i frutti di mare come protagonisti assoluti. Il tutto, si capisce, condito e impiattato con quel tocco di lucida follia che contraddistingue il Noma: “Diciamo solo che stiamo facendo buon uso di ogni singolo pezzo” scrive ancora Redzepi su Instagram, pubblicando un breve video in cui appare un baccalà “scomposto” che ricambia la nostra curiosità con occhi sgranati. E gli altri piatti? Beh, a inizio novembre si parlava di ricci di mare, cannolicchi e perfino meduse… Per esplorare al meglio la creatività del Noma non rimane che imbarcarsi per la fredda Copenhagen.