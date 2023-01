René Redzepi: se vi siete persi la possibilità di vincere il Noma di Kyoto, potete comunque indovinare cosa si è inventato

René Redzepi lancia un mini contest su Intagram: indovina cos'è quella cosa che ha in mano e vinci 2 posti al pop up di Kyoto. Ma c'è già un vincitore.

di Manuela Chimera 27 Gennaio 2023

Si torna a parlare di René Redzepi, ma stavolta non perché il Noma così come lo conoscevamo ha chiuso i battenti (anche se lo citeremo indirettamente), ma perché lo chef ha deciso di lanciare un singolare contest sul suo profilo Instagram. Che è semplice: guarda il reel a cui si riferisce la foto sopra e indovina che cosa sia, in palio due posti al Noma di Kyoto. Vi do un aiuto: no, non è un pezzo di Cthulhu in gelatina. E neanche un nuovo straccio raccogli polvere.

René Redzepi e il suo contest per mangiare al Noma di Kyoto

Nella didascalia del post, René Redzepi definisce quella massa marroncina tremolante come “strana, confortante, deliziosa”, tutto allo stesso tempo. È lampante che Redzepi non abbia mai giocato a un GdR o a un Souls perché nessun giocatore potrebbe definire “strana, confortante, deliziosa” una gelatina tremolante.

Divagazioni ludiche a parte, nel post lo chef spiega che chi indovinerà per primo che cosa sia questo ingrediente (ok, niente straccio elettrostatico per la polvere di sicuro) e in che cosa è marinato (Ah, pure marinato? Direbbe la signorina Silvani) vincerà due posti per il pop up del Noma di Kyoto (ovviamente il gioco è vietato allo staff del Noma).

Nei Commenti sono stati lanciate le ipotesi più disparate, tanto che in un Aggiornamento lo stesso Redzepi ha parlato di una ridda di ipotesi “incredibili e creative”, affermando però che poteva esserci un solo vincitore. Che è stato @th0t_mummi il quale potrà beatamente volare fino a Kyotoper mangiare nel pop-up del Noma.

Se vi state chiedendo cosa fosse quella massa tremolante, ebbe, pare che fossero seppie marinate in alghe. Ma andiamo a vedere alcune delle ipotesi lanciate dagli speranzosi commentatori (che visto che al Noma di Copenaghen non ci si può più andare, va bene anche il pop-up di Kyoto):

calamari con datterini caramellati e agave

calamaro vivo (a pezzi? Qualcuno mi sa che ha preso la storia di Cthulhu troppo sul serio)

calamaro gigante

calamaro caramellato nello sciroppo d’acero

marshmallow e sciroppo di cioccolata

fungo marinato in qualcosa

hashish (qui complimenti per l’inventività!)

fegato di balena con garum

Ammiraglio Ackbar (lui ha vinto tutto, spegnete pure l’internet)

pelle umana con salsa di cioccolato Hershey (un po’ macabra come cosa)

miso di seppia e alghe

calamari e alga nori

medusa

Ok, ora tocca a voi dire la vostra. Adesso che sapete cosa fosse in realtà, confessate: a voi cosa sembrava?

