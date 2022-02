Renzo Rosso regala buoni spesa da Cortilia per chi si vaccina contro il Covid

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

Buoni spesa spendibili da Cortilia, marchio innovativo che opera nel settore e-commerce con consegna a domicilio, per chi si vaccina contro il Covid: un 50 euro per la prima dose, 10 per la seconda e la terza. L’idea arriva dalla Fondazione Otb dell’imprenditore della moda Renzo Rosso, ed è destinata ai residenti nel distretto 1 bassanese dell’Usl 7 Pedemontana.

I buoni in questione saranno consegnati agli utenti dell’hub vaccinale di Bassano del Grappa, la cui sede è stata recentemente ristrutturata proprio da Otb: ai vaccinati verrà distribuito un volantino con un codice da utilizzare online per ordinare (fino alle ore 22) la spesa applicando gli sconti previsti, e riceverla a casa propria nel giorno successivo.

L’iniziativa è anche un modo per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale, spronando anche i più titubanti e indecisi a sottoporsi all’iniezione del siero anti-Covid. “La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino” ha commentato a tal proposito Arianna Alessi, vicepresidente di Otb. La Fondazione, inoltre, ha donato agli operatori sanitari (dai medici ai volontari) impegnati nella campagna di vaccinazione una confezione ricca di numerosi prodotti alimentari Cortilia.