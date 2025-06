Report annuncia un’inchiesta sulla birra: sarà come per il vino?

Dopo le inchieste sul vino che hanno suscitato parecchie perplessità da parte degli addetti ai lavori, Report annuncia una puntata sulla birra: come finirà?

Le tre ondate d’inchiesta che Report ha dedicato al mondo del vino hanno sicuramente lasciato un segno nella memoria di appassionati e addetti ai lavori, e non certo positivamente.

Le settimane immediatamente successive alla messa in onda delle relative puntate sono state quasi interamente dedicate alle risposte piccate da parte delle testate di settore, a cui i servizi della trasmissione di Rai 3 hanno offerto più di uno spunto: conoscenza tecnica traballante, tesi accusatorie non proprio inattaccabili, interviste a personaggi dall’autorevolezza dubbia.

Ecco, saranno contenti gli amanti enologici di sapere che la redazione di Report ha finalmente deciso di dedicarsi all’altra metà del cielo alcolico: la birra.

“Birra… e non sai cosa bevi”

Le anticipazioni sulla puntata di domenica promettono una puntata con molta carne al fuoco.

“Con schiuma e senza bolle, è il consiglio per bere una birra senza controindicazioni. La birra è un alimento e come tale va trattato e tutelato in tutte le sue fasi fino al nostro bicchiere. Oltre all’acqua, al malto d’orzo, al luppolo e al lievito c’è la CO2 che viene sottovalutata dai gestori di pub e dai consumatori”.

Scopriremo quindi se l’anidride carbonica è il nostro nuovo nemico, come le pizze bruciate o la compravendita di uve tra cantine? Staremo a vedere come la questione verrà affrontata.

“L’anidride carbonica se consumata in eccesso può provocare disturbi allo stomaco, mal di testa il giorno dopo e alterare lo stesso sapore della birra”, incalzano nelle anticipazioni e, finalmente, un po’ di chiarezza sul servizio “attraverso l’aiuto di esperti Report indicherà il modo giusto di versare la birra nel bicchiere e l’importanza della schiuma”.

A proposito di esperti, siamo cautamente ottimisti: sui social di Report è stato pubblicato un reel in cui Bernardo Iovene parla di birre passate in botte con Giovanni Faenza, birraio del birrificio Ritual Lab di Formello, scelta davvero ottima.

Non solo CO2, ma anche un necessario chiarimento sul ruolo dell’industria nel settore: “Report si occuperà anche del settore delle birre industriali il cui mercato è quasi totalmente in mano a poche multinazionali, compresa la birra Messina e l’Ichnusa, entrambe di proprietà di Heineken”.

Quello che preoccupa più gli appassionati però è la stoccata finale: “infine, ci occuperemo della birra artigianale ricostruendo la cosiddetta rivoluzione artigianale iniziata in Piemonte nel 1996”. Cari beer geeks, mettete in fresco le vostre più introvabili lattine di double NEIPA, perché sarà una domenica molto calda.