Repubblica Ceca: nascondono la cocaina nelle banane, ma le consegnano per errore nei supermercati

di Manuela 19 Giugno 2022

Cosa succede quando una banda di narcotrafficanti è poco attenta? Che le banane che nascondevano il loro carico di cocaina sono state distribuite per errore nei supermercati. Il fatto è accaduto nella Repubblica Ceca: la polizia è riuscita a sequestrare 840 chili di stupefacenti, tutti nascosti nella frutta.

Bisogna capirli: a chi non è mai capitato di sbagliare un indirizzo spedendo un pacco? In questo caso la cocaina occultata nel carico di banane, per motivi ancora da chiarire, è stata erroneamente consegnata in alcuni supermercati della Repubblica Ceca.

Sono stati i dipendenti stessi dei supermercati a notare quell’insolita e quanto mai sospetta polverina bianca celata in mezzo alla frutta. Così hanno subito avvertito la polizia la quale ha finito col sequestrare 840 kg di cocaina, la quantità di droga più alta mai intercettata prima nel paese: il valore è di circa 80 milioni di euro.

Secondo quanto trapelato, le banane erano tutte di provenienza estera, motivo per cui per rintracciare lo sbadato mittente è stata avviata una cooperazione internazionale. Quello che si sa finora è che il carico di banane “corretto” è arrivato nella Repubblica Ceca dopo essere passato per il porto di Amburgo: il carico era partito forse dalla Colombia. Tuttavia gli inquirenti stanno vagliando altre tre possibili destinazioni: si pensa che la cocaina trovata fra le banane del supermercato sia solo una parte del carico originale.