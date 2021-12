Repubblica Democratica del Congo, bomba in un ristorante causa 7 vittime

La detonazione di una bomba in un ristorante a Beni, nella Repubblica Democratica del Congo, è costata la vita ad almeno sette persone.

di Luca Venturino 27 Dicembre 2021

L’esplosione di una bomba in un ristorante di Beni, città situata nell’est della Repubblica Democratica del Congo, ha tolto la vita a ben sette vittime, tra cui due bambini. Al momento della detonazione dell’ordigno, che è avvenuta proprio all’interno del locale, una trentina di persone stavano tranquillamente celebrando il Natale.

Al momento non ci sono state rivendicazioni per l’attacco, anche se occorre sottolineare che quest’area della Repubblica Democratica del Congo è tutt’ora occupata dall’imperversare degli eserciti congolesi e ugandesi, che sono impegnati nella caccia dei ribelli del gruppo delle Forze democratiche alleate (ADF). Il colonnello Narcisse Muteba, sindaco militare di Beni, ha invitato la popolazione locale a “tornare alle proprie case per una maggiore sicurezza”.