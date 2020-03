Restate a casa e imparate a fare le orecchiette pugliesi: il corso online anti-Coronavirus

Emergenza coronavirus e si deve uscire di casa solo per motivi di lavoro o di salute. Fate tesoro di ciò, ma non per questo si deve cedere alla noia. In questo periodo di “stallo” si può cogliere l’occasione per mettersi ai fornelli e imparare nuove ricette.

Per dare qualche spunto culinario agli italiani, Cookpad Italia lancia un corso di cucina pugliese sul suo canale YouTube (a questo link). Già disponibile tre ricette, ovviamente gratuite. Tre ricette per tre zone della Puglia: dal Salento c’è la ricetta per la pitta di patate e i panzerotti di Galatina; dalla Valle d’Itria le orecchiette con le cime di rapa, e infine la focaccia barese.

Ricette che diventano ovviamente social: Cookpad invita infatti gli utenti a mostrare il risultato delle proprie preparazioni sui social usando l’hashtag #lavideoscuola. Inoltre tutte le ricette che arriveranno entro il 30 marzo sul sito internet cookpad.it verranno utilizzate per creare un ricettario online.

Gli ingredienti sono facilmente reperibili ma se dovesse mancare qualcosa in dispensa Cookpad Italia ricorda della possibilità di fare la spesa online, garantita da diversi supermercati in alcune zone d’Italia e anche da Amazon con il servizio Pantry.