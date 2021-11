Restaurant & Bar Design Awards 2021: il ristorante Lena di Dani Garcìa è il più bello del mondo

di Manuela 22 Novembre 2021

È il ristorante Lena di Dani Garcìa a Marbella il ristorante più bello del mondo. Questo almeno secondo la classifica del Restaurant & Bar Design Awards 2021.

Il 14 ottobre si è tenuta la 13esima edizione di questa manifestazione che si prefigge di votare il ristorante più bello del mondo. E a vincere quest’anno è stato il ristorante Lena dello chef Dan Garcìa.

Questo tempio del design e della gastronomia è stato progettato da Astet Studio: ha vinto contro altri 844 prgetti provenienti da 69 paesi. La kermesse tiene conto di diversi fattori:

illuminazione

colore

design degli interni

soffitto

La steakhuse di Dani Garcìa, sita nell’hotel Puente Romano Marbella, con i suoi interni in pietra e legnio è riuscita a distinguersi fra tutti gli altri ristoranti partecipanti.

Astet Studio ha lavorato con le geometrie e i colori autunnali in modo da rendere questo locale il più bello del mondo. E come menu? È ampio, si va dagli antipasti di verdure alla bistecca di manzo, passando per il pesce e diversi contorni. Non manca poi il menu dei dessert e una ricca selezione di vini.

Si parte dagli antipasti di verdure con edamamme alla griglia, avocado di Malaga o burrata caprese affumicata. Si prosegue con gli antipasti alla griglia dove troviamo sobrasada, crocchette, pollo e polpette di manzo.

Non mancano gli spiedini di carne alla griglia, con i tipici yakipinchos. A livello di brace si possono assaggiare hamburger, manzo iberico, controfiletto, agnellino da latte e costata vaccina. Per quanto riguarda il pesce, ci saranno salmone e branzino alla griglia.

Per i contorni, invece, si può scegliere fra patate, peperoni, spinaci, asparagi verdi gratinati e tanto altro. E veniamo infine ai dessert: babà al limone, soufflé di nocciole, torta al cioccolato…