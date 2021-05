Riaperture bar e ristoranti: Matteo Salvini lancia un sondaggio Instagram

La Lega di Matteo Salvini torna all’attacco sul tema delle riaperture di bar e ristoranti (e di tutte le attività al chiuso, e il leader del partito lancia un sondaggio su Instagram per conoscere in proposito l’opinione dei suoi elettori.

O meglio, di tutto il popolo social, perché è già successo a Donald Trump in passato di essere stato gabbato dai giovincelli che non hanno nulla di meglio da fare sui social che rispondere “no” a un sondaggio a cui si vorrebbe che tu rispondessi “si”. “Riaprire (In sicurezza) anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Questa la richiesta della Lega”, si legge sulla pagina Instagram di Matteo Salvini.

“Siete d’accordo?”. Già prima del sondaggio social, in realtà, sul tema la Lega aveva inoltre già convocato un vertice fra ministri, governatori, sindaci e amministratori per discutere sulle riaperture al chiuso delle attività e sull’allentamento (o sull’eliminazione) del coprifuoco.

La Lega è sempre stata molto pressante sul tema delle riaperture, e da settimane chiede al governo (di cui fa parte, giusto per chiarezza) di allentare le misure per il contenimento dei contagi da Coronavirus, facendo indispettire i colleghi di Governo ma continuando ad andare avanti su questa linea.