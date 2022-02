Riccardo Cannella è il nuovo executive chef del Ristorante Oro, nell’Hotel Cipriani

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Riccardo Cannella si riaffaccia sul panorama del Bel Paese. Il nuovo indirizzo? Venezia, nel rinomato Ristorante Oro dell’Hotel Cipriani. Qui, Cannella prenderà le redini della cucina in veste di Executive chef, dove potrà esprimere al meglio la sua creatività contagiata (nel senso buono, si capisce) dalla lucida follia di René Redzepi.

Eh sì, perché chef Cannella, padovano di origine, è senza ombra di dubbio noto ai più per essere stato Sous Chef del ristorante migliore al mondo per ben sette anni, dove ha dovuto in primis (per sua stessa ammissione) “superare i pregiudizi che gravano su noi italiani”, indolenti e poco inclini all’apprendimento dell’inglese. C’è tanto Noma, dunque, nel passato di Riccardo Cannella, ma la lista dei nomi dei grandi maestri con cui ha collaborato è ben più lunga: Gualtiero Marchesi, Fabrizio Molteni e Massimiliano Ajamo, per nominarne un paio. E ora, con la sua nuova sfida, avrà l’occasione di mettere a punto un linguaggio nuovo e tutto suo, potenzialmente in grado di rivoluzionare l’idea di cucina italiana.

Come accennato, Cannella sarà Executive Chef del Ristorante Oro, ed esprimerà il suo estro culinario anche al Cip’s Club, al Porticciolo, al Bar Gabbiano e cene private ed eventi. “Ritornare in Italia, entrando in punta di piedi in quella che è la mia terra d’origine, in un panorama così magico e misterioso come Venezia, è l’unica strada che avrei intrapreso per mettermi alla prova in questo momento della mia carriera” spiega Riccardo Cannella, che lascia trapelare un po’ di emozione. “Sono felice ed estremamente fortunato di dar voce finalmente al mio modo di cucinare attraverso questo territorio ricco di storie e tesori da portare alla luce”.