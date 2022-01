Riccardo Illy si lancia nel mondo del vino: al via l’acquisto di una cantina

di Marco Locatelli 24 Gennaio 2022

Riccardo Illy, numero uno di Illy Caffè, si lancia nel mondo del vino annunciando l’intenzione di acquistare una storica cantina di Barolo in Piemonte: Manzone di Monforte d’Alba.

“Voglio diventare langarolo a tutti gli effetti – spiega ai microfoni de Il Corriere della Sera – . Non vengo in Piemonte per comprare aziende del vino ma per diventare — in punta di piedi — parte del territorio”.

“Non confermo e non smentisco il nome dell’azienda – prosegue -. Siamo in fase di due diligence attraverso cui arriveremo prima dell’estate a un preliminare e, se tutto andrà bene, all’acquisizione vera e propria. Si tratta di un’azienda famigliare fortemente radicata ma con una propensione all’export”.

“Comprare è facile, meno venire accettati – sottolinea Illy -. I winemaker piemontesi sono giustamente orgogliosi dei prodotti e del loro territorio. Io entro in punta di piedi con l’obiettivo di farmi accettare e diventare parte dell’ecosistema delle Langhe”.

Insomma dopo le marmellate di Agrimontana e il cioccolato di Domori, Illy punta ora al settore dei vini. E la scelta del Piemonte non è casuale: il patron di Illy è infatti in questa regione che ha “allargato la mia famiglia imprenditoriale” e sua moglie, Rossana Bettini “ha vissuto a Caluso, terra dell’Erbaluce”.