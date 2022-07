Riccione, piadine in regalo mentre si è in fila al casello: distribuite più di 10 mila confezioni

Lo staff di Riccione Piadina è apparso al casello dell'autostrada per distribuire delle piadine in regalo agli automobilisti.

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Stare sotto il sole di Riccione è un po’ meno piacevole quando si è confinati nella cabina della propria automobile, e costretti al lento (o meglio, immobile) passo tipico della fila al casello dell’autostrada. Così, per rallegrare la domenica sera di migliaia di automobilisti – e fornire loro un buon ricordo delle ultime ore in Riviera romagnola – lo staff di Riccione Piadina ha pensato di distribuire in regalo delle piadine: “È stato davvero divertente e anche sorprendente vedere la reazione dei turisti” racconta uno dei ragazzi dello staff. “Ci guardavano con occhi increduli e ci salutavano con sorrisi pieni di gioia”.

Lo crediamo bene: al caldo e in coda un omino vestito di arancione che ti offre la piadina è quanto di più simile alla discesa dell’Arcangelo Gabriele in veste moderna. “Abbiamo superato ogni aspettativa” ha commentato Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina. “Avevamo stimato 7000 borsine regalo ma abbiamo superato le 10.000 e siamo davvero felici della reazione dei turisti che hanno reagito con stupore e tanti complimenti per questa iniziativa romagnola e tanta curiosità per il nuovo Piadina Experience”. La storia, tuttavia, non si conclude qui: l’iniziativa si ripeterà infatti anche per i prossimi fine settimana, in modo che i turisti salutino la Romagna con lo stomaco pieno e un sorriso stampato in volto.