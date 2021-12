Ricette: la classifica delle più cercate su Google nel 2021

di Valentina Dirindin 8 Dicembre 2021

Quali sono le ricette più cercate su Google dagli Italiani nel 2021? Di certo, dopo l’anno del lockdown in cui tutti ci siamo trasformati in provetti panificatori facendo incetta di lievito, qualcosa nel nostro DNA culinario deve essere rimasto. E in effetti è così, se la ricetta più cercata sul web nell’anno che sta per finire è (ancora) la pizza fatta in casa. A rivelarlo è il report di Google “Un anno di ricerche 2021”, che come ogni anno certifica gli argomenti di tendenza negli ultimi dodici mesi, settore dopo settore. E così, se la parola dell’anno è stata Serie A (e il personaggio dell’anno Christian Eriksen), la preparazione più cercata nella sezione “Come fare…(in cucina)” è proprio la regina delle ricette italiane, la pizza fatta in casa.

Seguita da un’altra preparazione molto amata, quel pesto da fare una volta l’anno e congelare in piccoli barattoli monoporzione per condire la pasta quando si è di fretta e si ha poco tempo per preparare la cena. Ecco allora la top ten delle ricette più cercate su Google da noi Italiani nel 2021:

La pizza in casa

Il pesto in casa

La besciamella

La conserva di pomodoro

Il sushi in casa

Le uova sode

Il porridge

Il brodo di carne

I ravioli in casa

Le uova strapazzate

E voi? Fate parte della categoria dell’italiano medio o no? Avete mai cercato queste ricette su internet? Ma soprattutto, vi siete davvero rivolti a Google per imparare come si fanno le uova strapazzate?