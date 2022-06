Rider: a Milano il Comune chiede albo, spazi di sosta e toilette

di Manuela 8 Giugno 2022

Andiamo a Milano perché è stato proprio il Comune a chiedere che venissero creati albo, spazi di sosta e toilette per i rider.

Per il consiglio comunale del capoluogo lombardo non ci sono dubbi: chi porta a domicilio colazioni, pranzi e cene, sotto il sole o sotto la pioggia, deve avere un posto dove riposarsi, dove poter mangiare e dove poter andare in bagno. Senza dimenticare che le norme del codice della strada andrebbero aggiornate e che bisognerebbe fare in modo di far imparare loro la lingua italiana visto che molti rider sono stranieri.

Alla luce di tali fatti il consiglio comunale ha approvato un emendamento di bilancio per realizzare tutto ciò. Toccherà ora alla Giunta attivarsi in modo da capire come procedere per avere prima di tutto un albo, su base volontaria, dove poter trovare un elenco dei rider attivi a Milano. In questo modo il Comune potrà capire meglio come organizzare questi servizi gratuiti.

Fra questi servizi figurano anche corsi per la sicurezza stradale, corsi di italiano e corsi di formazione per il lavoro. Un’altra richiesta, poi, viene fatta alle piattaforme di delivery: dovranno creare degli spazi di ristoro e riposo per i rider, corredati di toilette.

Proprio a Milano è stata anche da poco archiviata l’inchiesta sui rider: le società di delivery sono in regola.