Rider costretti a lavorare sotto il diluvio, ora minacciano lo sciopero

di Marco Locatelli 4 Novembre 2021

Anche se diluvia, quindi la visibilità è ridotta e le strade diventano meno sicure, i rider sono costretti a lavorare, nonostante il rischio incidenti diventi di fatto molto più concreto. Ma non ci stanno i rider milanesi di Just Eat che minacciano uno sciopero.

Secondo i regolamenti aziendali, ci si può fermare di fare consegne solamente qualora le previsioni meteo indichino precipitazioni pari a 5mm/h. Forti proteste si sono già viste il primo di novembre, quando a Milano ci sono state forti precipitazioni (quindi molti ordini di cibo a domicilio) e i ciclofattorini hanno comunque dovuto lavorare, come se niente fosse. Il servizio è stato sospeso solo alle 15.30.

“Chi ha deciso di fermarsi nonostante le pressioni ricevute dall’azienda a continuare con le consegne, si è visto sanzionato con note negative o addirittura con la cancellazione dell’intero turno di lavoro a cui normalmente segue la contestazione di un’assenza ingiustificata”, denuncia la Filt-Cgil.

“Se piove forte non consegniamo – si legge in un volantino distribuito dai sindacati ai rider –. Bisogna ripararsi. Se le strade sono allagate, noi non dobbiamo consegnare. Cerchiamo riparo, avvisiamo LiveOps, e ricordarci che esiste anche una legge che ci obbliga a farlo, la legge sulla sicurezza sul posto di lavoro (D.L. 81/2008)”.