Rihanna aiuta i camerieri a pulire il suo tavolo per scusarsi dell’ora tarda

Rihanna si è intrattenuta fino alle 2 del mattino in un ristorante newyorkese, e per scusarsi ha aiutato i camerieri a pulire il tavolo.

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Lo spuntino di mezzanotte di Rihanna è a base di caviale, sashimi e Champagne; e soprattutto avviene nella cornice di un ristorante stellato. Nella serata di giovedì 1 settembre, infatti, la cantante e un gruppo di suoi amici hanno chiesto allo staff del Caviar Russe di New York di rimanere aperti fino a dopo la chiusura in modo da poter accompagnare al buon cibo il silenzio della privacy. Stando a quanto lasciato trapelare, Rihanna ha fatto il suo ingresso nel locale in questione in compagnia di sei amiche per gustare caviale e Champagne fino alle due del mattino: una volta sazia, tuttavia, la star della musica ha voluto ringraziare camerieri e cuochi per gli straordinari aiutandoli a pulire e rimettere a posto.

Basta dare una mano a rimettere in ordine dopo aver trattenuto lo staff fino alle due del mattino? Ai posteri l’ardua sentenza. Sottolineiamo, per di più, che non sono trapelate notizie circa il conto pagato dall’allegra combriccola o su eventuali mance lasciate ai camerieri, che immaginiamo – ma forse siamo un po’ troppo cinici? – avrebbero apprezzato un po’ di più rispetto a un paio di mani in più per ordinare sedie e tavoli (anche considerando che gli ospiti in questione, Rihanna compresa, erano appena sette).