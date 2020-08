Rihanna pronta a lanciare un libro di ricette e una linea di utensili da cucina

Secondo i ben informati, la superstar Rihanna starebbe per entrare nel business del food con una linea di utensili da cucina e con un libro di ricette.

I rumors arriverebbero dopo la notizia che la società della celebre cantante pop, la Roraj Trade LLC, ha depositato un nuovo marchio, “sorry, i’m booked”, destinato a coprire le categorie merceologiche di stoviglie, ovvero forchette, coltelli e cucchiai, pubblicazioni che trattano argomenti culinari e altro ancora.

In realtà, i codici dei marchi elencati nella domanda coprono alcune aree diverse dal cibo, tra cui fantascienza, avventura, mistero e intrattenimento per bambini, ma ormai i fan sono scatenati e non vedono l’ora di mangiare con delle posate firmate dalla loro cantante preferita. Il magazine americano

Sun dà ormai per certo l’investimento: “Rihanna è sempre stata una fan del buon cibo”, scrive, “e durante il lockdown ha elaborato la strategia per pubblicare il suo libro di ricette”.

Il Sun, citando una fonte privata, dà anche anticipazioni sul contenuto della pubblicazione, spiegando che includerà alcune delle sue ricette caraibiche preferite. E ha continuato confermando i suoi progetti futuri nell’ambito culinario: “Il passo successivo che sta sognando è quello di lanciare la sua linea di utensili da cucina”.

[Fonte: Eater]