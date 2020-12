Rihanna pubblica un libro di cucina caraibica

Pronti a preparare ricette della cucina caraibica brillando “like a diamond”? Rihanna a breve pubblicherà un libro in cui presenta alcune delle sue ricette preferite.

Avevamo già anticipato che la cantante aveva “approfittato” del lockdown per avvicinarsi alle sue passioni, tra cui la cucina e che Rihanna si stesse preparando a pubblicare il suo primo libro di ricette. Ma adesso la star ha rilasciato da poco a Closer un’intervista in cui svela altri dettagli.

Sebbene Rihanna sia una superstar con un patrimonio netto di oltre 450 milioni di sterline e otto Grammy Awards sulla libreria, la giovane 32enne ha trascorso il suo tempo proprio come tutti noi altri: cucinando e abbuffandosi di serie tv. “Amo quello che faccio ma sono sempre impegnata, la quarantena mi ha dato il tempo di fare cose a cui non avrei mai potuto dedicarmi: finire una serie tv in un giorno, cucinare, uscire per una passeggiata”, ha dichiarato Rihanna.

Dopo aver passato così tanto tempo in cucina, la cantante ha potuto anche dedicarsi concretamente al suo libro di cucina e ha raccontato che sarà pieno delle sue ricette caraibiche preferite. “Adoro il cibo delle mie radici barbadiane e mangio molto pesce fresco”, ma ammette che si concede spesso il vizio del comfort food, come “mac ’n’ cheese, Shepherd’s pie e punch al rum“.

Ma questo Natale abbandonerà i cheeseburger, poiché Rihanna spera di trascorrere il Natale proprio alle Barbados, il suo paese natale. “Spero di avere la possibilità di assaporare i miei piatti caraibici preferiti e addobbare l’albero. Trascorro quasi sempre il Natale alle Barbados e spero che quest’anno sia possibile. È importante stare con gli amici e la famiglia, ma mi sento così in pace quando sono lì. È il posto più bello, con spiagge, cibo e persone incredibili“.

[ Fonte: Closer ]