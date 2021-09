Rimini: il 19 settembre il primo congresso “Alimentazione Funzionale nella Prevenzione e Cura delle Malattie”

di Marco Locatelli 2 Settembre 2021

Sabato 19 settembre a Rimini il 1° Congresso di “Alimentazione Funzionale nella Prevenzione e Cura delle Malattie”, che si terrà presso la Sala Anfiteatro del Palacongressi.

Si discuterà, insieme al Dott. Claudio Farinelli, dell’alimentazione nei primi mille giorni del bambini e sull’importanza di educare i genitori ad una corretta e sana alimentazione. Con la Prof.ssa Sandra Valgimigli si parlerà dell’importanza del regime alimentare nei processi di apprendimento e memoria in età evolutiva. Alimentazione e ADHD.

La dott.ssa Marina Aimati porterà il tema della corretta alimentazione in prevenzione e terapia oncologica. Il dott. Luca Imperatori spiegherà il ruolo dell’alimentazione nel paziente oncologico durante e dopo i trattamenti specifici per ridurre il rischio di ricadute. L’importanza degli alimenti funzionali per la salute a cura del prof. Massimo Bonucci. Di cibo, microbiota e sistema immunitario ne parlerà invece il prof. Ivano Hammarberg Ferri. La dott.ssa Rosaria Ferreri spiegherà l’importanza della fitonutrizione e nutraceutica nel diabete tipo 2. Mente-corpo-spiritualità: le tre vie per il benessere e guarigione sarà il tema trattato dal dott. Franco Berrino. Il dott.Diego Palazzini spiegherà quali sono le azioni quotidiane per “nutrire” la salute.

Fra i tanti relatori che si avvicenderanno sul palco, per la prima volta insieme in un congresso il Dott. Franco Berrino Presidente dell’Associazione “La Grande Via”, il Dott. Massimo Bonucci Presidente di ARTOI – Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate e Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo, con un intervento che presenterà in anteprima le ultime novità relative al progetto Prime Center.

Il congresso gode del Patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Ausl Romagna, Università di Bologna – Dipartimento Scienze per la qualità della vita, AIL Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Melanomi sede di Rimini, Ordine Nazionale dei Farmacisti di Rimini, SIOMI – Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata e di LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori.