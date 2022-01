Rimini, rubano il motorino al rider mentre consegna le pizze

di Marco Locatelli 10 Gennaio 2022

Mentre un rider è in servizio viene derubato del suo motorino. È accaduto nei giorni scorsi a Rimini, con il ladro che ha fatto perdere le sue tracce e ancora non è stato trovato dalle forze dell’ordine.

“Quella traversa di via Praga era deserta, vuoi per il freddo, vuoi perché era l’ora di cena, ma il fattorino ha lasciato le chiavi inserite nel cruscotto prima di percorrere i cinque metri che lo separavano dal cancello dei clienti”, racconta Eni Haxhaj, titolare con il marito Giosuè Baglivo della pizzeria “Eraora”, aperta a Rimini nel 2017 e proprietaria del motorino rubato.

Il motorino ha valore di “minimo 1200 euro: non aveva neanche un anno di vita – spiega la proprietaria -. E se non lo ritroviamo, sarà il rider a ripagarlo di tasca sua. Sono stata dipendente per anni e considero tutti parte della famiglia ma questa non ci voleva, per giunta in un momento difficile dove le consegne sono una boccata d’ossigeno”.