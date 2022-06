Rimini, vittima di violenza finge di ordinare una pizza al 112: salvata dalla Polizia

I poliziotti si sono trovati di fronte un vero e proprio caso di violenza domestica, con un uomo in mutande e visibilmente ubriaco che stava molestando la compagna, in preda al panico.

di Marco Locatelli 13 Giugno 2022

Una telefonata al 112 che è più un messaggio in codice nella notte dell’8 giugno. È accaduto a Rimini dove una donna finge di ordinare una pizza margherita al 112 mentre sta subendo una violenza domestica. Gli agenti della Polizia di Stato capiscono immediatamente che si tratta di una richiesta di aiuto e inviano sul posto una volante.

E in effetti l’intervento degli agenti si è rivelato provvidenziale: giunti sul posto i poliziotti si sono trovati di fronte un vero e proprio caso di violenza domestica, con un uomo in mutande e visibilmente ubriaco che stava molestando la compagna, in preda al panico.

Alla vista dei poliziotti l’uomo, infastidito, ha cercato il contatto fisico minacciando di morte la compagna, senza badare al figlio 15enne che nel frattempo si era rinchiuso nella sua cameretta.

I poliziotti hanno cercato di evitare il contatto fra la coppia, mentre l’uomo ha cercato poi di colpire gli agenti: a quel punto è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.