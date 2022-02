Riso: aumenta la superficie approvata per la coltivazione

di Valentina Dirindin 6 Febbraio 2022

Aumenta quest’anno la superficie approvata per la risicoltura in Italia: 600 ettari in più, per un totale complessivo di 10.454 ettari. A fare i conti su quella che è una coltivazione d’eccellenza italiana, in crescita e riconosciuta nei mercati di tutta Europa, è il Centro Difesa e Certificazione del Crea, che ha presentato un rapporto sulla situazione risicola nazionale in occasione della riunione annuale sulla Certificazione delle sementi di riso in collaborazione con l’Ente Nazionale Risi.



Dati che confermano una situazione positiva, che migliora e si espande anno dopo anno: i quintali certificati di sementi nella campagna 2020-2021 sono stati circa 442 mila, con un ottimo coefficiente di utilizzo pari a 1,61. All’incontro – rivolto a tutti gli addetti ai lavori della filiera risicola – agricoltori, moltiplicatori di sementi, industria sementiera e risiera, tecnici e sperimentatori- era presente anche il sottosegretario al Mipaaf, Gian Marco Centinaio, che ha sottolineato quanto la nuova Pac impatterà sul settore risicolo.

“Abbiamo aumentato i fondi destinati all’aiuto accoppiato e continueremo a lavorare per contrastare la concorrenza sleale di altri paesi, migliorare sempre di più la qualità e tenere alto il nome del riso italiano”, ha affermato Centinaio.