Riso, in arrivo 15 milioni di euro a sostegno del settore

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

La filiera del riso è senza ombra di dubbio tra quelle che si è trovata a pagare uno dei conti più salati a causa della siccità: i rapporti di quest’estate, infatti, stimavano cali produttivi del 30% e numerose aziende agricole che, evidentemente scoraggiate dai bilanci sempre più ballerini, avevano deciso di abbandonare del tutto la coltivazione. A queste difficoltà – già di per sé sufficienti a piegare il settore, in realtà – si sono poi aggiunti i rincari ai costi di produzione dovuti (tra le altre cose) anche alla guerra in Ucraina e il caro bollette, che sta minacciando l’intera filiera agroalimentare. In questo contesto, pertanto, il Mipaaf ha ritenuto opportuno stanziare 15 milioni di euro in supporto ai risicoltori italiani.

Si tratta di un aiuto di Stato temporaneo alle imprese da intendere, come accennato, come forma di parziale ristoro per le difficoltà già elencate: importante notare, per di più, che l’aiuto sarà determinato in base agli ettari di superficie coltivata nella campagna 2022, concedendo fino a un tetto massimo di 100 euro per ogni ettaro fino a esaurimento delle risorse disponibili.

“È un provvedimento che dà un’iniezione di fiducia a un comparto strategico dell’agroalimentare Made in Italy” ha commentato a tal proposito il sottosegretario Gian Marco Centinaio “che negli ultimi mesi è stato particolarmente penalizzato anche da una siccità che ha bruciato migliaia di ettari e reso improduttivi tanti terreni, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza”.