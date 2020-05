Ristorante a New York offre un servizio di delivery fatto da drag queen

Un ristorante di New York offre un servizio di delivery fatto esclusivamente da drag queen. Si tratta di Fresco’s Cantina, un ristorante messicano fusion del Queens. Prima della chiusura dei ristoranti in tutta la città per il Coronavirus, il ristorante organizzava spettacoli settimanali con una compagnia di drag queen. “In un certo senso aveva senso mettere tutto insieme”, ha dichiarato il proprietario Brian Martinez a Insider. Così, oggi, il ristorante ha attivato un particolare servizio di consegna a domicilio, effettuato direttamente dalle “sue” drag queen.

I clienti che spendono almeno 50 dollari, possono aggiungere altri 15 dollari al loro conto per avere un servizio a domicilio con spettacolo incluso, con l’esecuzione di una canzone a loro scelta. Il nuovo delivery è stato attivato domenica 17 maggio, con un quartetto di artisti locali che hanno portato margarita frozen e tacos ai clienti.

L’inziativa poi ha avuto un tale successo che il proprietario del ristorante ha deciso di replicarla e di renderla un servizio distintivo del locale. “Siamo un’azienda di proprietà gay”, ha dichiarato il proprietario di Fresco Brian Martinez. “Organizzavamo di giovedì il drag bingo, il brunch della domenica, le proiezioni di “Drag Race di RuPaul”. Per questo hanno voluto trovare una soluzione per i clienti che gli dicevano a gran voce che sentivano la mancanza di quegli appuntamenti.

[Fonte: Insider Food | Immagine: facebook]