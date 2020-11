Ristorante americano riceve 3000 dollari di mancia prima del lockdown

Un ristorante di Cleveland, in Ohio, negli Stati Uniti, ha ricevuto una bella sorpresa, grazie a una mancia di 3000 dollari ricevuta da un anonimo benefattore che è passato prima che il locale chiudesse forzatamente per il lockdown dovuto al numero crescente di casi di Covid-19 nello stato americano.

“L’epidemia di Coronavirus è così così fuori controllo in Ohio che ho deciso di chiudere volontariamente fino a gennaio” spiega Brendon Ring, proprietario di un locale piuttosto popolare a Nighttown. Ma, prima di chiudere, ha fatto in tempo a ricevere un enorme e gradito regalo da parte di un cliente abituale, come testimonia la foto pubblicata da Ring.

Arrivato per pranzare nell’ultimo giorno di apertura, l’uomo ha infatti consumato il suo pasto, e ha lasciato alla fine una sorpresa per tutto lo staff del ristorante: un assegno al tavolo che includeva una mancia di ben 3000 dollari.

Il cliente, sorseggiando una birra al bancone del bar, ha poi chiesto del proprietario per parlare con lui di persona dell’assegno appena staccato, dicendogli di condividerlo con i camerieri. “Buona fortuna a voi ragazzi e ci vediamo quando riaprirete”; ha detto il benefattore al proprietario del suo locale preferito, dopo la consegna dell’importante mancia che di certo sarà utile a far quadrare i conti in questi mesi difficili.

[Fonte: CNN]