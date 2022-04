Ristorante Da Nadia: lo stellato di Erbusco riapre finalmente in un relais a Clusane d’Iseo

di Manuela 13 Aprile 2022

Buone notizie per il settore della ristorazione: ricordate il ristorante stellato Da Nadia di Erbusco? Ebbene, dopo la chiusura forzata a causa della pandemia, ecco che la chef Nadia Vincenzi ha ora annunciato su Facebook che il ristorante Da Nadia sta per riaprire. Ma questa volta lo farà presso il Relais Mirabella a Clusane d’Iseo.

La chef ha annunciato che il ristorante riaprirà sabato 16 aprile con servizio serale. Queste le sue parole: “Senza voler mischiare in modo offensivo il sacro con il profano, sarà il modo per festeggiare non solo la Pasqua ma anche la nostra resurrezione, dopo un periodo molto difficile. Non vediamo l’ora di riabbracciarvi tutti, di farvi assaggiare i nostri grandi classici e alcune novità”.

Da più di 30 anni Nadia Vincenzi è una delle chef italiane più famose. Il suo primo ristorante era stato il San Giuseppe a Rovto, poi era arrivato Al Desco a Sarnico, sul lago d’Iseo, poi era passata dal locale di Castrezzato e infine era approdata nel 2017 a Erbusco. Il tutto mentre nel 2012 aveva ricevuto una stella Michelin.

Solo che poi è arrivata la pandemia, con annesse restrizioni durante il lockdown ed ecco che il ristorante Da Nadia ad Erbusco aveva dovuto chiudere i battenti.

Adesso, però, la chef è pronta a cominciare una nuova avventura, fra l’altro con un panorama spettacolare.

Oltre alle novità promesse, ecco che Nadia Vincenzi ha fatto sapere che nel suo menu torneranno anche alcuni piatti cult: