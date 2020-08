Ristorante DiverXo a Madrid evacuato per un incendio

Incendio al DiverXo, il celebre ristorante madrileno tre stelle Michelin dell’eccentrico e giovane chef Dabiz Muñoz. A causare l’incendio all’interno del ristorante sarebbe stato un problema nel sistema di estrazione.

Per fortuna, le fiamme sono state prontamente domate dalle tre squadre di vigili del fuoco del Comune di Madrid intervenute immediatamente dopo lo scoppio dell’incendio, avvenuto poco prima delle 15 di ieri. Il fuoco è stato dunque spento in pochi minuti, e l’allarme è rientrato senza eccessivi danni per cose e persone.

In molti hanno tirato un sospiro di sollievo, anche perché alla vista l’incendio sembrava essere molto più grave: sui social si sono moltiplicati i video e le immagini della grande colonna di fumo che fuoriusciva dalla parte superiore dell’edificio che ospita il ristorante e l’hotel Eurobuilding. I video sono immediatamente diventati virali sul web, facendo temere per le sorti del ristorante e dello staff presente al suo interno.

È stato lo stesso chef del DiverXo a rassicurare tutti tramite il suo canale Instagram, parlando di un corto circuito, sottolineando che “tutti i dipendenti e i clienti del ristorante stanno bene” e complimentandosi con lo staff del suo locale, che ha dimostrato “professionalità”, “fedeltà” e “coraggio”: “Siete dei guerrieri”, ha scritto lo chef sui social.

[Fonte: FoodClub]