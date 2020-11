Ristorante Duomo a Ragusa: Ciccio Sultano annuncia la chiusura fino a marzo 2021

Una chiusura inaspettata, lunga e illustre, e per questo ancora più triste: Ciccio Sultano annuncia che il suo Ristorante Duomo a Ragusa Ibla resterà chiuso fino a marzo 2021.

Un periodo lunghissimo, soprattutto per un ristorante di quel livello, che però diventa una scelta inevitabile per le conseguenze del Coronavirus.

L’assenza di turisti nella zona avave sicuramente già messo in difficoltà i ristoranti stellati del nostro Paese, abituati spesso ad aver a che fare con viaggiatori del gusto più che con la clientela locale. E poi, l’ultimo DPCM, che come ormai sappiamo impone ai locali la chiusura entro le ore 18.

E questo, per molti ristoranti di fine dining, è davvero un grande problema: alcuni di loro, ad esempio, a pranzo tenevano per lo più chiuso, lavorando soprattutto nella fascia serale. Così la somma di una serie di circostanze sfortunate e avverse ha fatto sì che uno chef come Ciccio Sultano preferisse arrendersi agli eventi, e mettere in pausa il suo celebre ristorante in attesa di periodi – si spera – migliori. L’annuncio arriva via Facebook, e sul sito del ristorante: “il Ristorante Duomo resterà chiuso da domenica 1 novembre 2020 fino a domenica 28 febbraio 2021. Saremo di nuovo aperti da lunedì 1 marzo, a cena”.