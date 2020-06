Ristorante Il Fiaschetto a Torre del Lago distrutto da un incendio

È stato distrutto da un incendio il ristorante-trattoria Il Fiaschetto a Torre del Lago Puccini, in provincia di Lucca.

Il ristorante, che pochi giorni fa era finito sulle cronache per aver ospitato la convention della Lega, a cui era presente anche l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, si stava riprendendo – come tutti – dai mesi di lockdown.

Sicuramente aveva aiutato la cena politica da 250 persone, e la bella stagione finalmente arrivata permetteva di iniziare a sfruttare iil ampi spazi all’aperto del ristorante. Ora, però, l’incendio e i relativi danni potrebbero rimettere tutto in discussione. Stando alle prime ipotesi fatte dai vigili del fuoco dopo aver messo sotto controllo il rogo, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un guasto alla canna fumaria del ristorante.

Nonostante l’intervento delle squadre di pompieri arrivate anche da Lucca per domare le fiamme, il rogo pare aver fatto ingenti danni all’edificio che ospita il ristorante. Fortunatamente, nessuno dei presenti al ristorante al momento del rogo è rimasto intossicato o ferito.

Solidarietà è stata espressa – anche via social – da tutta la comunità viareggina, in cui il ristorante e la famiglia che lo gestisce sono molto noti per il lavoro storicamente portato avanti con il loro locale.

[Fonte: Il Tirreno | Immagine: Facebook]