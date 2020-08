Ristorante in un aereo: si può comprare a 1,4 milioni di dollari

Se vi interessasse acquistare un ristorante all’interno di un aereo, sappiate che è in vendita: il prezzo è 1,4 milioni di dollari. Si tratta di quello che è – probabilmente – il più grande ristorante della Turchia, all’interno di un Airbus A340 ormai in disuso.

L’aereo commerciale a corpo largo apparteneva alla Turkish Airlines, ed è stato trasformato in un ristorante: attualmente si trova a Balikesir, ed è in vendita.

L’Airbus A340 è stato smontato in otto pezzi e i diversi segmenti sono stati poi trasportati nel distretto di Burhaniye, nella provincia nord-occidentale di Balikesir, in Turchia e trasformati in un ristorante di lusso. Per la conversione dell’aeromobile a ristorante, pare che un imprenditore turco avesse in precedenza investito 1,5 milioni di dollari. Ora, forse a causa della crisi o – dicono i rumors – per problemi di salute, ha messo in vendita la sua creazione, il “Burhaniye Uçak Restorant”.

Il ristorante – airbus si trova parcheggiato in una spaziosa area fianchheggiata da alberi che formano un percorso di accesso per i clienti, con un ampio parcheggio situato nella zona adiacente. Insomma, una soluzione comodissima per chi vuole fare una cena del tutto particolare. Allora, state già valutando l’investimento?

