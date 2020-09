Ristorante La Montecchia: gli Alajmo chiudono il locale di Padova

Dopo 26 anni di attività la famiglia Alajmo chiude il ristorante La Montecchia di Selvazzano Dentro, una stella Michelin in provincia di Padova.

La crisi economica conseguente alla pandemia di Coronavirus inizia purtroppo a mietere vittime illustri, con un mercato – quello della ristorazione, anche di livello – che fatica a riprendersi del tutto. Così il locale ai piedi dei Colli Euganei, a soli dieci chilometri dal centro di Padova, stellato dal 2009, finirà la sua attività il 31 dicembre prossimo.

In realtà la crisi ha solo anticipato i tempi: come spiega il manager Raffaele Alajmo, “avevamo intenzione di chiudere alla fine dl 2021, il Covid ha anticipato i tempi di un anno”. Il cambio della proprietà degli spazi, infatti, aveva già determinato un’inversione di rotta, ma il Coronavirus ha accelerato i tempi, causando “un’importante flessione, non tanto del ristorante ma degli eventi” .

Un problema che affligge molti stellati, che facevano quadrare i conti del fine dining anche e soprattutto grazie a banchetti, matrimoni ed eventi vari. Il ristorante, caratterizzato da una bellissima terrazza panoramica affacciata sui campi da golf, era stato aperto da Erminio Alajmo, padre di Raffaele e Massimiliano nel 1994, e aveva dunque appena festeggiato i 25 anni di attività.

