Ristorante La Scuderia di Abano: i Rottweiler del titolare sbranano il cane di una cliente

di Manuela 10 Gennaio 2022

Questa brutta storia arriva dal ristorante La Scuderia di Abano: qui i Rottweiler del titolare hanno sbranato e decapitato il cane Barboncino di una cliente.

Tutto è accaduto mercoledì scorso. Uno dei Rottweiler del proprietario del ristorante-pizzeria La Scuderia ha sbranato e decapitato il Barboncino di una cliente: il tutto è successo sotto gli occhi dei padroni e dei clienti.

Secondo quanto riferito da Luigi Ciccarese, avvocato e amico di Emanuela Turlon, titolare del ristorante e proprietaria del Rottwiler, si attende per il 18 gennaio l’intervento del veterinario dell’ULSS 6 Euganea.

La ristoratrice ha spiegato che la cliente è rimasta scossa da quanto successo, ma le attestazioni di solidarietà giunte dai clienti l’hanno tirata su di morale. Ovviamente non sono mancate parole pesanti, ma si è trattato di un incidente di cui nessuno ha colpa secondo Ciccarese.

Intorno alle 22, le porte automatiche della sala del ristorante si sono aperte improvvisamente di fronte ai due cani di tre anni della proprietaria. Uno dei due Rottweiler è rimasto fermo, mentre l’altro si è avventato sul Barboncino di una dei clienti (nell’articolo del Gazzettino prima parlano di un Barboncino, poi di un Bichon Frisè e poi di nuovo di un Barboncino. Sul Padovaoggi citano un Barboncino). Il cagnolino si trovava sotto al tavolo e per lui non c’è stato scampo.

Il Rottweiler l’ha aggredito e decapitato nel giro di pochissimo. Subito dopo il cane è fuggito via: uno degli altri clienti aveva aperto una porta di sicurezza. Intanto il locale versava nel caos: i proprietario del Barboncino, una coppia del Padovano, erano sotto shock.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Abano, i quali hanno raccolto le prime testimonianze. Adesso bisognerà capire come abbiano fatto i due Rottweiler a uscire dalla casa della titlare, confinante con il ristorante, ma in teoria separata da una recinzione con cancello. Due le ipotesi fatte: o il cancello è rimasto in parte aperto per un guasto o sono passati per un tratto della recinzione divelta.

Al momento pare che non siano state fatte denunce. Secondo l’avvocato Ciccarese, non essendo state coinvolte persone, non ci sono risvolti penali. Si potrebbe parlare, al massimo, di omessa custodia, quindi con multa annessa.