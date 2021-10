Ristorante No Green Pass multato a Trento: i titolari lo chiudono per protesta

di Marco Locatelli 30 Ottobre 2021

Ad Ala, in provincia di Trento, un ristorante No Green Pass è stato multato in seguito ad un controllo da parte delle forze dell’ordine avvenuto domenica scorsa.

Il locale in questione è “La Pineta” di corso Passo Buole ad Ala, che in seguito alla multa ha deciso – per protesta – di chiudere temporaneamente i battenti in attesa di “capire se cambiano le regole”.

Il controllo dei Carabinieri – che hanno riscontrato l’assenza di certificazione Green Pass da parte dei titolari – è avvenuto poche ore dopo una festa della Lega a base di castagne e svoltasi sabato scorso proprio nel giardino del locale e che aveva ospitato, tra gli altri, il governatore Maurizio Fugatti, la parlamentare alense Vanessa Cattoi, gli assessori Stefania Segnana e Achille Spinelli e molti altri leghisti e simpatizzanti del partito.