Ristorante-pizzeria no vax di Merano chiuso per la seconda volta

A Merano un ristorante-pizzeria dichiaratamente no-vax è stato chiuso per la seconda volta per violazione delle norme anti Coronavirus.

di Manuela 15 Febbraio 2022

Andiamo a Merano perché qui il ristorante-pizzeria Beatrice no vax è stato costretto a chiudere per la seconda volta per non aver rispettato le norme anti Covid-19.

Tutto è accaduto a seguito dei controlli effettuati durante la serata di sabato scorso. Le forze dell’ordine, controllando il Green Pass dei clienti, avevano scoperto che diversi di loro (una trentina circa) non avevano la necessaria certificazione verde rinforzata (ricordiamo che da qualche settimana per poter accedere sia all’interno che all’esterno dei locali serve il Super Green Pass). Per questi avventori sono scattate le multe.

Il locale era già stato chiuso per una decina di giorni a causa di diverse violazione contestate più volte. Il ristorante era anche finito in un servizio di La7: una videocamera nascosta aveva documentato le violazioni, portando alla scoperta del caso. Non che il locale avesse mai nascosto le sue tendenze no vax e no green pass: in precedenza, infatti, aveva appeso dei cartelli in cui spiegava che non avrebbe chiesto ai clienti di esibire il Green Pass.

In aggiunta la Polizia ha anche contestato il mancato uso delle mascherine da parte dei dipendenti. Così nel corso del tempo sono stati fatti diversi controlli fino ad arrivare alla prima sospensione.

Nonostante questo, i titolari hanno deciso di proseguire lungo la strada della disobbedienza cosa che ha comportato ora la seconda chiusura (questa volta per 5 giorni) e il rischio di revoca della licenza.