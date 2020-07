Ristorante stellato nel Galles chiude per Coronavirus: “siamo devastati”

Un celebre ristorante stellato del Galles, il Sommerin di James Sommerin, chiude per sempre a causa del Coronavirus. Situato sul lungomare, ha aperto le sue porte nel 2014 ed è diventato rapidamente uno dei migliori ristoranti culinari del Paese: è infatti uno dei soli sei ristoranti premiati con una stella Michelin in Galles per il 2020.

Il ristorante è da sempre gestito dalla famiglia Sommerin, che in questi giorni ha dato il triste annuncio della chiusura sulla pagina Facebook ufficiale del ristorante, spiegando di essere “completamente devastata”. “Non abbiamo mai pensato che ciò potesse accadere”, hanno scritto sui social, “dopo aver costruito in sei anni qualcosa di cui andare così fieri è davvero difficile trovare le parole per spiegare come ci si sente a vederselo strappare via senza nessuna colpa”.

Durante il lockdown, il ristorante aveva cucinato e consegnato 1.000 pasti ai lavoratori del Sistema Sanitario Nazionale impegnati nella lotta al Coronaviurs. Aveva poi iniziato un servizio di delivery, ma alla fine il proprietario lo aveva ritenuto potenzialmente pericoloso per sé e per la sua famiglia, quindi lo aveva interrotto. Proprio con la scorta di prodotti che aveva fatto per iniziare il servizio di consegne a domicilio, poi, ha deciso di fare un’opera di bene, consegnando personalmente a medici e infermieri dei pasti stellati durante i loro turni di lavoro.

[Fonte: WalesOnline | Immagine: Facebook]