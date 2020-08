Ristorante stroncato su TripAdvisor: “personale non etero”

“Personale non etero” è l’estratto di una recensione pubblicata da un utente TripAvisor sulla pizzeria calabrese “Da Renato” e che ha innalzato un vero e proprio polverone di polemica per via della sua natura omofoba.

Il commento, pubblicato il 20 agosto, è in generale molto negativo circa il servizio della pizzeria, ma è soprattutto un passaggio ad aver indignato diversi utenti di TripAdvisor e gli stessi titolari del ristorante. Questa la frase incriminata, così come è stata scritta dall’utente TripAdvisor Marsha1319 (all’attivo tra l’altro 91 recensioni): “personale anche se non etero non per pregiudizio ma erano indicibili nel comportarsi in sala e nel linguaggio tra di loro!”

Il proprietario della pizzeria ha segnalato la recensione al servizio assistenza di TripAdvisor, che però ha fatto sapere non cancellerà la recensione in quanto non viola le linee guida della piattaforma.

“A seguito della sua segnalazione, abbiamo completato la nostra indagine e preso in considerazione tutti gli altri aspetti della recensione in questione. La recensione rispetta le nostre linee guida. Bisogna tenere a mente che le recensioni degli utenti sono opinioni personali, altamente soggettive. I commenti negativi rivolti verso la sua proprietà possono sembrare offensivi, tuttavia i recensori hanno il diritto di esprimere la loro opinione in merito all’esperienza di viaggio; a patto che la recensione non violi le nostre linee guida. La nostra community è globale e multi culturale.

Proprio perché si tratta di un contesto unico e diversificato, certi modi di dire, termini in gergo o frasi che possono essere considerate offensivi o ingiuriose per qualcuno, possono non esserlo per altri. Con questo presupposto, pubblicheremo un commento diretto verso il personale fin tanto che questo riguardi il ruolo professionale dell’impiegato e l’esperienza da parte dell’utente di servizio al cliente. Dato che è conforme alle nostre linee guida, la recensione rimarrà pubblicata su Tripadvisor”.

FONTE: Gaynews.it