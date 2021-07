“Ristorante vicino a casa”: fa il boom di ricerche su Google con la pandemia

di Marco Locatelli 22 Luglio 2021

Crescono le ricerche su Google di ristoranti vicino a casa durante la pandemia per via delle restrizioni agli spostamenti. Secondo i dati di Google Trends analizzati da Local Strategy, tra giugno 2020 e giugno 2021 hanno registrato un vero e proprio boom le ricerche come “ristorane in zona” (+550%) o “ristorante vicino a casa”.

Nello specifico, cresce di molto la ricerca per i ristoranti sushi, “ristorante sushi vicino a me” è infatti incrementata del 350%, del 200% i “ristoranti senza glutine vicino a me”, così come le “pizzeria vicino a me” e del 110% “ristorante cinese vicino a me”.

Un aspetto significativo delle ricerche “di prossimità” è che queste si traducono nel 28% dei casi in acquisti, mentre il 76% delle persone che cerca un locale nelle vicinanze su Google poi lo visita entro un solo giorno.

Il trend in crescita delle ricerche locali è cominciato già nel 2017, con una crescita del 150%, ma negli ultimi due anni – complice ovviamente la pandemia e i vari lockdown – c’è stato un incredibile balzo in avanti. Le ricerche su Google di attività vicine sono salite addirittura del 20.000% a livello mondiale.

Fonte: Newsfood.com