Ristoranti: a Bologna si paga l’hamburger con il baratto

In uno dei ristoranti di Bologna è stata lanciata un’iniziativa particolare: si paga l’hamburger con il baratto. Il locale in questione è l’Hamerica’s di via Fioravanti, specializzato in cucina statunitense.

In realtà si tratta di un’iniziativa promozionale per celebrare la quarta apertura in città. Con lo slogan di “Hamerica’s: Banco dei Pegni”, ecco che giovedì dalle 18.30 alle 22, al di fuori del ristorante ci sarà un banchetto apposito dove sarà possibile barattare gli oggetti prescelti con uno degli hamburger presenti sul menu.

Ma non è finita qui: gli oggetti più particolari, soprattutto se di design, potrebbero entrare a far parte dell’arredamento del ristorante. Per ogni persona è previsto un baratto. A valutare l’oggetto saranno Ivan Totaro, il co-fondatore della catena di ristoranti e Luca “Lello” Palomba del canale online Chef in Camicia.

Dopo aver valutato l’oggetto, i giudici daranno al cliente dei voucher chiamati “Dollari Hamericani” che daranno diritto a metà, uno o cinque hamburger presenti sul menu. Questi voucher saranno spendibili per tutto il mese di ottobre anche negli altri ristoranti della catena.

E’ un modo divertente e ironico di festeggiare l’apertura, ma chissà che non venga riproposto anche in futuro? Tutto dipende da come andrà questa iniziativa. E’ comunque un ottimo sistema per sbarazzarsi di quel vecchio vaso che la suocera vi ha regalato.