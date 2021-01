Ristoranti, a Genova il sostegno psicologico per cuochi

Anche i cuochi vanno dallo psicologo. A Genova, l’associazione Cuochi Genova e Tigullio ha organizzato un progetto di sostegno psicologico dedicato appunto cuochi.

“L’associazione Cuochi di Genova e Tigullio aderente alla Federazione Italiana Cuochi non ha mai abbandonato i propri associati, tessendo una rete informativa puntuale e costante – dice il presidente Alessandro Dentone a Genova24.it – ma se la prima chiusura è stata affrontata discretamente, questa seconda ondata ha determinato uno stato di sfiducia e scoramento tali da dover intervenire”.

Con questo programma – patrocinato sia dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria – è prevista la creazione di un canale di supporto psicologico e commerciale online.

Ad aderire all’iniziativa non solo psicologi, ma anche professionisti del marketing e della comunicazione che aiuteranno gli associati ad adeguarsi alle nuove richieste di mercato, un mercato che – causa pandemia – è in continuo mutamento.

Su un canale YouTube ad hoc verranno inoltre raccolte tutte le dirette degli incontri, in modo da offrire uno strumento sempre fruibile, e non solo per gli associati.

Fonte: Genova24.it